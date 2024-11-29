Російські окупанти вдарили по Костянтинівці: пошкоджено будинки

Російські війська у четвер, 28 листопада, атакували Костянтинівку Донецької області. Відомо, що під час обстрілу пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«У період часу з 14:00 до 14:30 відбувся ворожий обстріл по місту Костянтинівці. Внаслідок обстрілу пошкоджено 8 приватних житлових будинків», — зазначив він.



За словами Горбунова, інформації про постраждалих та загиблих немає.



Раніше ми писали, що російськаармія 28 листопада чотири рази обстріляла Покровськ Донецької області. Росіяни цього разу застосували авіаційні бомби та FPV-дрони, внаслідок атак пошкоджені та зруйновані будинки.