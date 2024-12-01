В окупованому Луганську у ДТП загинув російський «воєнкор»

У неділю, 1 грудня, у тимчасово окупованому Луганську загинув російський «воєнний кореспондент» Сергій Ярцев. Чоловік потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомляє телеграм-канал ANNA NEWS.
«Воєнкор» ANNA NEWS Сергій Ярцев загинув у ДТП у Луганську», — йдеться у повідомленні.
Ярцеву було 49 років. Подробиці аварії наразі не повідомляються.
Загиблий у своєму телеграм-каналі вранці розповів, що разом зі своєю командою доставив допомогою до Кремінної, це місто перебуває в окупації.
«Народе, доставили ваші подарунки до Кремінної. Дякую всім причетним за вантаж, за турботу про нас та кошти на дорогу. Повертатимемося», — написав він у своєму останньому повідомленні.
Раніше ми писали, що «військовий кореспондент» прокремлівського видання «Известия» Денис Кулага отримав поранення під містом Часів Яр Донецької області.
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