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Втрати армії РФ за добу: 1600 солдатів і 15 бронемашин

17 грудня 2024, 07:53

Втрати армії РФ за добу: 1600 солдатів і 15 бронемашин

Техніка ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ Техніка ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1600 осіб. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Також українські воїни знешкодили чотири танки, 15 бойових броньованих машин та вісім артилерійських систем противника.

Крім того, ЗСУ збили 34 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також знищили 70 автомобілів окупантів.

Раніше ЗСУ відбили нічний штурм і знищили піхоту військ РФ на Покровському напрямку, а війська КНДР зазнали втрат у Курській області.

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