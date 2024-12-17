Втрати армії РФ за добу: 1600 солдатів і 15 бронемашин

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1600 осіб. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
Також українські воїни знешкодили чотири танки, 15 бойових броньованих машин та вісім артилерійських систем противника.
Крім того, ЗСУ збили 34 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також знищили 70 автомобілів окупантів.
Раніше ЗСУ відбили нічний штурм і знищили піхоту військ РФ на Покровському напрямку, а війська КНДР зазнали втрат у Курській області.
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