Втрати армії РФ за добу: 1600 солдатів і 15 бронемашин

Техніка ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1600 осіб. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.



Також українські воїни знешкодили чотири танки, 15 бойових броньованих машин та вісім артилерійських систем противника.



Крім того, ЗСУ збили 34 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також знищили 70 автомобілів окупантів.

Раніше ЗСУ відбили нічний штурм і знищили піхоту військ РФ на Покровському напрямку, а війська КНДР зазнали втрат у Курській області.