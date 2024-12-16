Війська КНДР зазнали втрат у Курській області: у ГУР назвали кількість убитих та поранених

Військові КНДР. Фото: сторінка ГУР у Телеграм

Протягом 14 та 15 грудня підрозділи армії Північної Кореї зазнали втрат у районах сіл Плехово, Воробжа та Мартинівка Курської області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



Північнокорейці втратили щонайменше 30 солдатів убитими та пораненими. Також у районі села Курилівка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.



У зв'язку із втратами штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з-поміж 94-ї окремої бригади армії КНДР, для продовження активних бойових дій у Курській області.

Нагадаємо, що Росія може кинути солдатів КНДР у бої на сході України.