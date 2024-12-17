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Обстріл Куп'янська з РСЗВ: загинули дві людини

17 грудня 2024, 08:59

Обстріл Куп'янська з РСЗВ: загинули дві людини

Унаслідок обстрілу Куп'янська з РСЗВ, загинули двоє чоловіків. Фото: Синєгубов Унаслідок обстрілу Куп'янська з РСЗВ, загинули двоє чоловіків. Фото: Синєгубов

Внаслідок обстрілу Куп'янська з РСЗВ загинули двоє чоловіків. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 15 будинків. Загинули 53-річний чоловік та 64-річний чоловік», — написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Внаслідок обстрілу Куп'янська з РСЗВ загинули двоє чоловіків. Фото: Синєгубов

За даними начальника Харківської ОВА, на Харківському напрямку ЗС РФ тричі проводили наступальні дії в районах Глибокого та Козачої Лопані.

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку сягнула чотирьох. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Загризового, Лозової та Петропавлівки.

Нагадаємо, через обстріл російських військ Покровська Донецької області загинув мирний житель.

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