Обстріл Куп'янська з РСЗВ: загинули дві людини

Внаслідок обстрілу Куп'янська з РСЗВ загинули двоє чоловіків. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 15 будинків. Загинули 53-річний чоловік та 64-річний чоловік», — написав Синєгубов у телеграм-каналі.
Внаслідок обстрілу Куп'янська з РСЗВ загинули двоє чоловіків. Фото: Синєгубов
За даними начальника Харківської ОВА, на Харківському напрямку ЗС РФ тричі проводили наступальні дії в районах Глибокого та Козачої Лопані.
Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку сягнула чотирьох. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Загризового, Лозової та Петропавлівки.
Нагадаємо, через обстріл російських військ Покровська Донецької області загинув мирний житель.
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