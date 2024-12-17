Обстріл Куп'янська з РСЗВ: загинули дві людини

Унаслідок обстрілу Куп'янська з РСЗВ, загинули двоє чоловіків. Фото: Синєгубов

Внаслідок обстрілу Куп'янська з РСЗВ загинули двоє чоловіків. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено 15 будинків. Загинули 53-річний чоловік та 64-річний чоловік», — написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Внаслідок обстрілу Куп'янська з РСЗВ загинули двоє чоловіків. Фото: Синєгубов

За даними начальника Харківської ОВА, на Харківському напрямку ЗС РФ тричі проводили наступальні дії в районах Глибокого та Козачої Лопані.



Кількість бойових зіткнень за добу на Куп'янському напрямку сягнула чотирьох. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Кучерівки, Загризового, Лозової та Петропавлівки.

Нагадаємо, через обстріл російських військ Покровська Донецької області загинув мирний житель.