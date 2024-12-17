Донецька область: обстріли та руйнування на ранок 17 грудня

Минулої доби, 16 грудня 2024 року, в результаті обстрілів РФ у Донецькій області пошкоджено численні будинки та інфраструктурний об'єкт. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Оперативна ситуація в області станом на ранок 17 грудня:

Волноваський район . У Великоновосілківській громаді обстріляні Улакли, Костянтинопіль, Розлив та Андріївка;

. У Великоновосілківській громаді обстріляні Улакли, Костянтинопіль, Розлив та Андріївка; Покровський район . У Курахівській громаді пошкоджені численні будинки. У Мирнограді пошкоджено 3 будинки. У Покровську загинула людина, пошкоджено будинок і інфраструктурний об'єкт. У Білицькому пошкоджено будинок.

. У Курахівській громаді пошкоджені численні будинки. У Мирнограді пошкоджено 3 будинки. У Покровську загинула людина, пошкоджено будинок і інфраструктурний об'єкт. У Білицькому пошкоджено будинок. Краматорський район . Обстріляні околиці Костянтинівської та Лиманської громад;

. Обстріляні околиці Костянтинівської та Лиманської громад; Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 9 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення.

Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 503 людини, у тому числі 14 дітей.

Раніше стало відомо, що росіяни захопили Ганнівку на Донеччині та просунулися біля низки населених пунктів.