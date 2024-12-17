Донецька область: обстріли та руйнування на ранок 17 грудня

Минулої доби, 16 грудня 2024 року, в результаті обстрілів РФ у Донецькій області пошкоджено численні будинки та інфраструктурний об'єкт. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Оперативна ситуація в області станом на ранок 17 грудня:
Всього за добу росіяни 5 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 503 людини, у тому числі 14 дітей.
Раніше стало відомо, що росіяни захопили Ганнівку на Донеччині та просунулися біля низки населених пунктів.
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