Росіяни спалюють обличчя вбитих північнокорейських військових — Зеленський

ЗС РФ спалюють обличчя вбитих північнокорейських військових. Фото: кадр із відео

Росія не лише залучає північнокорейських солдатів до штурмів проти українських позицій, а й намагається приховати втрати цих людей, спалюючи обличчя північнокорейських військових. Про це у своєму вечірньому відео заявив президент України Володимир Зеленський.



«Навіть після років війни, коли здається, що більшого цинізму від росіян уже не може бути, все одно бачимо щось гірше. Росія не лише залучає північнокорейських солдатів до штурмів проти українських позицій, але й намагається приховати втрати цих людей», - зазначив глава держави.



Спочатку були спроби тримати в таємниці присутність солдатів з Північної Кореї. Поки їх тренували, їм навіть забороняли показувати обличчя.



За словами українського лідера, будь-які відеодокази їхньої присутності російські військові намагалися видалити. А зараз після боїв росіяни ще й намагаються буквально спалити обличчя вбитих північнокорейських військових.



«Це демонстрація зневаги, яка зараз панує в Росії – зневаги до всього людяного. Немає жодної причини, щоб корейці воювали й гинули за Путіна. І навіть після загибелі на них від Росії очікує тільки знущання. Це божевілля треба зупинити – зупинити надійним і тривалим миром і відповідальністю Росії за цю цинічну війну», - додав Зеленський.

Раніше стало відомо, що війська КНДР зазнали втрат у Курській області. У ГУР назвали кількість убитих та поранених.