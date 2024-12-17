Слов'янську загрожує припинення теплопостачання через злив води з батарей

Через злив води з батарей мешканці Слов'янська можуть залишитися без опалення. Ілюстративне фото

Мешканці Слов'янська Донецької області можуть позбутися тепла у квартирах через те, що населення почало зливати воду із системи централізованого теплопостачання. Про це повідомляє міська військова адміністрація з посиланням на «Слов'янськтепломережу».

У повідомленні йдеться, що у зв'язку із тривалою відсутністю водопостачання в окремих районах міста суттєво збільшився несанкціонований розбір води із системи опалення, що може призвести до аварійної зупинки котелень.

«Рівень води в мережі знижується, незважаючи на посилене її підживлення. У разі подальшого зниження рівня води в системі котельні буде зупинено до відновлення водопостачання», — зазначили у «Слов'янськтепломережі».

Підприємство наполегливо просить не використовувати воду із системи опалення та зазначає, що, згідно зі статтею 31 Закону України № 2633-IV «Про теплопостачання», такі дії можуть спричинити штрафні санкції у розмірі до двохсот тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що через значні пошкодження Другого Донецького водопроводу частково відсутнє водопостачання у населених пунктах Слов'янської, Краматорської, Дружківської та Костянтинівської громад.