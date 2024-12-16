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ЗСУ ліквідували російську піхоту в трубах каналу «Сіверський Донець - Донбас» у Часовому Яру: відео

16 грудня 2024, 23:08

ЗСУ ліквідували російську піхоту в трубах каналу «Сіверський Донець - Донбас» у Часовому Яру: відео

Удари по російській піхоті в трубах каналу «Сіверський Донець - Донбас». Фото: кадр із відео Удари по російській піхоті в трубах каналу «Сіверський Донець - Донбас». Фото: кадр із відео

24-та механізована бригада ЗСУ знищила піхоту росіян у трубах каналу «Сіверський Донець - Донбас» у місті Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Окупанти навчаються та вдосконалюють свою тактику щодня. Вони використовують тактику малих штурмових груп замість масованих механізованих наступів. Штурмовики армії РФ намагаються проникати на українські позиції та закріплюватися. Одним із таких «пунктів збору» у Часовому Яру є труби каналу «Сіверський Донець - Донбас».

Нагадаємо, що ЗСУ підірвали багатоповерхівку з російськими військовими в Донецькій області.

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