ЗСУ підірвали багатоповерхівку з російськими військовими у Донецькій області: відео операції

Підірвана багатоповерхівка з військовим РФ у Донецькій області. Фото: кадр із відео

Розвідка виявила групу ЗС РФ в одній із багатоповерхівок у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі президентської бригади ЗСУ.



З цієї точки загарбники могли б перешкоджати логістиці ЗСУ та накопичуватися перед штурмами.



«Уразити окупантів артилерією та іншими дальніми засобами не вдавалося. Тому командування 21-го батальйону спецпризначення президентської бригади наважилося на ризиковану місію – підірвати будівлю разом із росіянами», – розповіли у бригаді.



Розвідгрупа на машинах Humvee прорвалася до будинку з окупантами. Одна частина групи вела відволікаючий вогонь, друга – закинула протитанкові міни під несучі стіни й у підвал. В результаті пролунала серія вибухів і будинок «склався».

Нагадаємо, що «Азов» відбив штурм ЗС РФ на Торецькому напрямку, знищені техніка та десант росіян.