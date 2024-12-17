Футболіст лондонського «Челсі» та збірної України здав позитивний допінг-тест

Футболіст Михайло Мудрик здав позитивний допінг-тест. Фото: FC Chelsea

Український футболіст, гравець національної збірної України з футболу Михайло Мудрик здав тест на допінг, який показав позитивний результат. Про це пише спортивний веб-сайт Tribuna.com.

«Як стало відомо Tribuna.com, український півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг», — йдеться у повідомленні.

Журналісти пояснили, що заборонену речовину виявили у пробі "А" футболіста. Допінг-пробу, яка дала позитивний результат, взяли у Мудрика наприкінці жовтня.

Найближчими днями має бути відкрита проба "B".

Як зазначають журналісти, 23-річному українцю загрожує дискваліфікація на строк до чотирьох років.

Яку саме речовину виявили в крові Мудрика наразі невідомо.

Ні Мудрик, ні його клуб поки що не прокоментували ситуацію.

Михайло Мудрик наразі є найдорожчим українським футболістом. Лондонський клуб заплатив за нього донецькому «Шахтарю» 100 млн євро.

Цього сезону Мудрик зіграв лише сім матчів в англійській прем'єр-лізі і не забив жодного м'яча.