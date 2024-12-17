ЗСУ вдарили по північнокорейських військових касетними боєприпасами

ЗСУ вдарили по військових КНДР касетними боєприпасами. Фото: кадр із відео

У мережі з'явилося відео удару ЗСУ по північнокорейських військових касетними боєприпасами. Відповідне відео опублікував журналіст Денис Казанський у своєму телеграм-каналі.



«Північнокорейські військові злочинці, які приїхали вбивати православних слов'ян, прослуховують касетки», - підписав відео Казанський.



У Генштабі зазначають, що Сили оборони України продовжують проведення операції на Курщині, де противник за минулу добу провів 68 штурмів позицій українських підрозділів, завдав шість авіаударів, скинувши 12 КАБів, здійснив 341 обстріл по позиціях українських підрозділів та населених пунктах.

Нагадаємо, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1600 людей убитими та пораненими.