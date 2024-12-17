Повітряні сили повідомили про збиті російські БПЛА за добу

За добу ППО збила 20 російських дронів. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 17 грудня 2024 року (з 23.00 16 грудня) Росія атакувала територію України 31-м ударним БПЛА «Shahed» та безпілотниками інших типів. Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.



«Станом на 12.00 підтверджено збиття 20 ударних БПЛА "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях», - підтвердили у ПС ЗСУ.



Зазначається, що внаслідок активної протидії Сил оборони 10 ворожих безпілотників не досягли своєї цілі (локаційно втрачені), також один безпілотник поки що перебуває у повітрі.

Нагадаємо, 16 грудня 2024 року, протиповітряна оборона України збила 27 з 49 російських БПЛА.