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Повітряні сили повідомили про збиті російські БПЛА за добу

17 грудня 2024, 12:30

Повітряні сили повідомили про збиті російські БПЛА за добу

За добу ППО збила 20 російських дронів. Фото: ПС ЗСУ За добу ППО збила 20 російських дронів. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 17 грудня 2024 року (з 23.00 16 грудня) Росія атакувала територію України 31-м ударним БПЛА «Shahed» та безпілотниками інших типів. Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.

«Станом на 12.00 підтверджено збиття 20 ударних БПЛА "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях», - підтвердили у ПС ЗСУ.

Зазначається, що внаслідок активної протидії Сил оборони 10 ворожих безпілотників не досягли своєї цілі (локаційно втрачені), також один безпілотник поки що перебуває у повітрі.

Нагадаємо, 16 грудня 2024 року, протиповітряна оборона України збила 27 з 49 російських БПЛА.

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