Оголошено вирок голові Дружківського міськсуду та колишньому прокурору

Дружківському судді та колишньому прокурору оголосили вирок. Фото: САП

У понеділок, 16 грудня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) оголосила обвинувальний вирок голові Дружківського міського суду Донецької області та колишньому прокурору Дружківського відділу Краматорської місцевої прокуратури, викритих на наданні та отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Зазначається, що вироком суду суддю визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України і йому призначено покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах місцевої влади або місцевого самоврядування строком на 2 роки, з конфіскацією половини майна, що належить йому по праву власності.

Експрокурора визнано винним за ч.3 ст.369 КК України та засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі.

«Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС», — йдеться в повідомленні.

САП наводить деталі справи, за якою було засуджено суддю та колишнього прокурора.

Повідомляється, що у грудні 2017 року прокурор місцевої прокуратури, використовуючи службові знайомства, запропонував та надалі надав неправомірну вигоду голові Дружківського міського суду Донецької області за ухвалення ним рішення про не залучення двох інших осіб (від яких власне і отримав кошти для передачі судді) до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУпАП.

У 2018 році за скаргою САП прокурора було звільнено з посади Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.

За інформацією українського аналітичного порталу «Слово і діло», йдеться про дружківського суддю Геннадія Молібогу та колишнього прокурора Василя Ягупця.