Через аварію танкерів у Керченській протоці нафтопродукти винесло на берег РФ

Вміст танкерів уже досяг берега РФ. Фото: кадр із відео

Унаслідок аварії в Керченській протоці вранці 15 грудня двох танкерів «Волгонефть 212» і «Волгонефть-239», їх розламало навпіл, і мазут почав витікати у воду.



«Грінпіс Україна» заявила, що 4300 тонн мазуту і, можливо, інших нафтопродуктів виливаються у води Керченської протоки, що з'єднує Чорне та Азовське моря, внаслідок аварії двох російських танкерів, які потрапили в шторм.



«Будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки. Розлив, найімовірніше, буде визначений переважаючим вітром і течіями, які зараз рухаються на північний схід, і за нинішніх погодних умов його буде надзвичайно важко локалізувати. Якщо забруднення винесе на берег, це призведе до забруднення берегової лінії, яке буде надзвичайно важко очистити», - зазначив доктор Пол Джонстон, керівник дослідницьких лабораторій Greenpeace на базі Університету Ексетера у Великій Британії.



Внаслідок аварії російських танкерів поблизу Керченської протоки, в море потрапили тисячі тонн нафтопродуктів, які винесло на берег селища Волна у Краснодарському краї, а також на пляжі в Анапі.



Місцеві жителі з місця почали фіксувати й публікувати перших птахів, які постраждали від забруднення, спричиненого російськими суднами.

Нагадаємо, вночі 6 червня 2023 року російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС, чим викликали чергову екологічну катастрофу.