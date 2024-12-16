Українські війська вивели з «Успенівського мішка» під Кураховим – офіцер ЗСУ

«Успенівський мішок» під Кураховим. Фото: карта DeepState

ЗСУ вивели з «Успенівського мішка» на Курахівському напрямку. Про це повідомив лейтенант ЗСУ із позивним «Алекс».



За його словами, це зробили дуже пізно.



«Хлопці виходили через бойові порядки росіян, щоб було зрозуміліше – це фактично через «червону зону» в деяких місцях. На диво і на щастя втрат при виході було менше, ніж очікувалося. Але й цього не мало бути. Здебільшого втрати були через скиди з дронів», – розповів військовослужбовець.

Нагадаємо, що аналітики DeepState заявили про критичну ситуацію для ЗСУ в «Успенівському мішку» на Курахівському напрямку.



Пізніше в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» спростували інформацію про те, що ЗСУ на межі оточення в районі села Успенівка.