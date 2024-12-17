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Унаслідок вибуху в Москві загинув генерал-лейтенант ЗС РФ — ЗМІ

17 грудня 2024, 06:20

Унаслідок вибуху в Москві загинув генерал-лейтенант ЗС РФ — ЗМІ

У Москві загинув генерал-лейтенант ЗС РФ після детонації СВП. Фото: телеграм У Москві загинув генерал-лейтенант ЗС РФ після детонації СВП. Фото: телеграм

Унаслідок вибуху в Москві загинув генерал-лейтенант ЗС РФ і його помічник, детонація вибухового пристрою сталася у дворі будинку в Нижньогородському районі Москви, повідомляють російські телеграм-канали.

За попередніми даними, вибух стався о 6 ранку біля будинку 2 по Рязанському проспекту. Від вибуху в найближчих квартирах вибило шибки.

Повідомляють, що СВП було закладено біля виходу з під'їзду.На місце виїхали оперативні служби. Унаслідок вибуху загинули двоє людей.

Російські джерела наближені до силовиків зазначають, що в результаті підриву самоката загинув начальник РХБЗ військ ЗС РФ Ігорь Кіріллов.

Проти нього були запроваджені санкції Британією та США за використання Росією хімічної зброї на полі бою в Україні.

Нагадаємо, у Москві ліквідували заступника генерального конструктора КБ «Марс». Він модернізував ракети.

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