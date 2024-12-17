Вбитий сьогодні вранці в Москві генерал підозрюється у застосуванні хімзброї проти ЗСУ

Служба безпеки України (СБУ) напередодні повідомила про підозру вбитому сьогодні вранці в Москві генерал-лейтенанту Ігорю Кирилову. Стверджується, що він є відповідальним за застосування хімзброї проти ЗСУ.

«Служба безпеки задокументувала військові злочини з боку російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова — начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Росії. Чиновник є відповідальним за масове застосування росіянами забороненої хімічної зброї проти Сил оборони на східному та південному фронтах України. За наказом Кирилова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоєприпасів. Зокрема, йдеться про бойові гранати К-1, які оснащені отруйними речовинами дратівливої дії – CS та CN. Їх використання заборонено Конвенцією про заборону розробки, виробництва, застосування хімічної зброї та її знищення від 13.01.1993. <...> СБУ ідентифікувала на полі бою і передала процесуальним способом (chain-of-custody) у міжнародну Організацію із заборони хімічної зброї російські гранати з отруйними речовинами та відповідні зразки ґрунти. Дві лабораторії цієї установи, які діють окремо одна від одної, підтвердили відповідні військові злочини Росії. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кирилову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (військовий злочин, скоєний за попередньою змовою групою осіб)», — йдеться у повідомленні СБУ.

Слідчий комітет Росії офіційно підтвердив, що внаслідок вибуху в Москві загинули генерал-лейтенант Кирилов та його помічник.

«Головним слідчим управлінням СК Росії по м.Москві за фактом вбивства двох військовослужбовців у Москві порушено кримінальну справу. За даними слідства, вранці 17 грудня на Рязанському проспекті в Москві було приведено в дію вибуховий пристрій, закладений у самокат, що стояв поряд із під'їздом житлового будинку. Внаслідок події загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил Російської Федерації Ігор Кирилов та його помічник», — заявили в СК РФ.

Прокремлівське агентство ТАСС повідомило, що оперативні служби працюють на місці вибуху в Москві, після якого загинули начальник військ РХБЗ Ігор Кирилов та його помічник.

Нагадаємо, вранці 17 грудня внаслідок вибуху в Москві загинув генерал-лейтенант ЗС РФ та його помічник. Детонація вибухового пристрою сталася у дворі будинку у Нижегородському районі Москви.