Відключення світла в Україні. Коли діятимуть графіки 18 грудня

18 грудня в Україні діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:

07:00-20:00 – пів черги відключень.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у своєму регіоні можна дізнатися на сайті або офіційних сторінках обленерго у соцмережах



Причина обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок трьох російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні.

Нагадаємо, що у Донецькій ОВА розповіли нові подробиці про пошкодження Другого Донецького водогону.