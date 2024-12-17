Відключення світла в Україні. Коли діятимуть графіки 18 грудня

18 грудня в Україні діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».
Час застосування та обсяг обмежень будуть наступними:
Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у своєму регіоні можна дізнатися на сайті або офіційних сторінках обленерго у соцмережах
Причина обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок трьох російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні.
Нагадаємо, що у Донецькій ОВА розповіли нові подробиці про пошкодження Другого Донецького водогону.