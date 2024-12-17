Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про множинне громадянство

ВРУ ухвалила законопроєкт про множинне громадянство. Фото: телеграм

Рада підтримала за основу законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.



«За основу проголосували 247 народних обранців», - додав Железняк.



Він також додав, що до другого читання мають врахувати пропозиції та зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.

Раніше, 10 жовтня, Верховна Рада України ухвалила у першому читанні Бюджет-2025.