Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про множинне громадянство

Рада підтримала за основу законопроєкт №11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
«За основу проголосували 247 народних обранців», - додав Железняк.
Він також додав, що до другого читання мають врахувати пропозиції та зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.
Раніше, 10 жовтня, Верховна Рада України ухвалила у першому читанні Бюджет-2025.
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