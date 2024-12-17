Ще один завантажений мазутом російський танкер подав сигнал тривоги у Чорному морі

Російський танкер «Волгонафта-109». Фото: MarineTraffic

Третій танкер із серії «Волгонафта», завантажений мазутом, подав сигнал тривоги в районі порту Кавказ у Чорному морі. За даними видання Baza, на судні стався витік вантажу.

Видання пише, що капітан танкера «Волгонафта-109» подав сигнал тривоги 17 грудня о пів на першу ночі. Капітан повідомив, що біля судна, яке перевозило 4000 тонн мазуту, порушено герметичність четвертого вантажного танка і мазут витікає в баластовий танк. При цьому герметичність корпусу судна не порушена, мазут у воду не витікає.

За даними джерел «Бази», на борту «Волгонафта-109» перебувають 14 членів екіпажу, їм нічого не загрожує. Капітану запропонували евакуювати екіпаж, але він відмовився і попросив змінити якірну стоянку — тепер «Волгонафта-109» знаходиться в районі Кучугури на південний схід від мису Пекло.

Раніше повідомлялося, що 15 грудня два танкери, «Волгонафта-212» та «Волгонафта-239», зазнали катастрофи в Керченській протоці. Після катастрофи мазут із танкерів прибило до берегів Краснодарського краю – пляжі почорніли від мазуту, постраждали тварини. Місцеві жителі називають те, що відбувається, екологічною катастрофою, на місці працюють понад 250 співробітників МНС.