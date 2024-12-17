Норвегія надасть військову допомогу українському флоту у розмірі 230 млн євро

Норвегія оголосила про надання військової допомоги флоту України у розмірі 230 млн євро. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що «важливо захищати український народ та інфраструктуру України від атак російського Чорноморського флоту".

Він зазначив, що «також важливо захищати морський експорт зерна та інших товарів, що приносить Україні життєво важливі прибутки».

Більшість коштів буде виділено в рамках Коаліції з морського потенціалу (Maritime Capability Coalition), створеної Великою Британією та Норвегією для підтримки Військово-морських сил України.

Згідно з повідомленням, допомога включає військове обладнання і спрямована на навчання українських солдатів, а також на підвищення їхньої здатності виявляти та знешкоджувати міни вздовж узбережжя.