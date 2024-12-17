У Часовому Яру йдуть складні бої за Вогнетривкий завод: у ЗСУ пояснили, чому його оборона важлива

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState

Вогнетривкий завод є важливою ціллю для російських військ у місті Часів Яр Донецької області. Про це в ефірі «Суспільне. Студія» повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.



За її словами, ЗСУ не дають окупантам наблизитися до заводу та знищують їх на підступах.



«Для нас це важливе місце. Тому що це серйозне укріплення. Воно витримає удари навіть авіацією. Тому за нього йдуть складні бої. Ми їм не дамо туди зайти. Працюють наші FPV, артилерія», – наголосила Бобовнікова.

Нагадаємо, що російська армія значно посилила тиск на трьох напрямках у Донецькій області.