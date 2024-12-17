Уламки збитих дронів впали сьогодні у чотирьох районах Києва: пошкоджено вікна в житлових будинках і автомобіль

У чотирьох районах Києва сьогодні впали уламки БПЛА, пошкоджено автомобіль та вікна у житлових будинках. Про це повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що у Солом'янському районі пошкоджено легковий автомобіль, також виявлено уламки на території лікарні. У Печерському – уламок пошкодив вікно у житловому будинку. У Дніпровському – уламки пошкодили скління вікон у житловому будинку. У Голосіївському районі столиці також виявлено уламок у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила, повідомляє місцева влада.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 17 грудня 2024 року (з 23.00 16 грудня) Росія атакувала територію України 31-м ударним БПЛА Shahed та безпілотниками інших типів.

«Станом на 12.00 підтверджено збиття 20 ударних БПЛА Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях», — йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.