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Справу Тищенка скеровано до суду: йому загрожує до 5 років в'язниці

17 грудня 2024, 14:59

Справу Тищенка скеровано до суду: йому загрожує до 5 років в'язниці

Тищенку загрожує до 5 років в'язниці. Фото: телеграм Тищенку загрожує до 5 років в'язниці. Фото: телеграм

Народного депутата Миколу Тищенка судитимуть за незаконне позбавлення волі учасника бойових дій у Дніпрі, інформує пресслужба Офісу Генпрокурора України.

«Розслідуванням встановлено, що 20 червня 2024 року група осіб, перебуваючи у м. Дніпро і, діючи за вказівкою народного депутата України, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ», - заявили у прокуратурі.

При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу. Відповідно до статті про незаконне позбавлення волі або викрадення людини, нардепу Тищенку загрожує позбавлення волі до 5 років.

Нагадаємо, 26 січня 2023 року, стало відомо, що голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк виключила народного депутата Миколу Тищенка зі складу політсили.

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