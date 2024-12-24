Втрати армії РФ за добу: 1630 солдатів та 10 артилерійських систем

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1630 осіб. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.
Також українські воїни знешкодили дев'ять танків, 30 бойових броньованих машин і 10 артилерійських систем противника.
Крім того, ЗСУ збили 44 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також знищили 47 автомобілів окупантів.
Раніше повідомлялося, що на Донеччині тривають бої у міських забудовах, окупанти змінюють тактику.
Нагадаємо, безпілотники масовано атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ.
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