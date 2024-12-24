Втрати армії РФ за добу: 1630 солдатів та 10 артилерійських систем

Українська армія веде обстріл окупантів РФ. Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1630 осіб. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.



Також українські воїни знешкодили дев'ять танків, 30 бойових броньованих машин і 10 артилерійських систем противника.



Крім того, ЗСУ збили 44 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також знищили 47 автомобілів окупантів.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині тривають бої у міських забудовах, окупанти змінюють тактику.



Нагадаємо, безпілотники масовано атакували військовий аеродром у Ростовській області РФ.