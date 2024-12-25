Російські війська вбили одну людину в селищі Удачне Донеччини

Росіяни атакували Донеччину Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 24 грудня, обстріляла селище Удачне Донецької області. Внаслідок атаки одна людина загинула. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 24 грудня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — в Удачному», — зазначив він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 2909 осіб, отримали поранення — 6534. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що вранці 25 грудня Харків перебував під масованим ракетним ударом РФ.