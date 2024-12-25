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Росія масовано вдарила по Харкову: у місті виникли пожежі, поранені шість людей

25 грудня 2024, 08:56

Росія масовано вдарила по Харкову: у місті виникли пожежі, поранені шість людей

Вранці 25 грудня Харків перебував під масованим ракетним ударом РФ. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Є «прильоти» у Київському, Салтівському та Немишлянському районах міста. Також окупанти «Шахедом» вдарили по приватному сектору Основ'янського району. Виникли кілька пожеж, пошкоджені будинки та нежитлові будівлі.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов повідомив, що внаслідок атаки шість людей отримали поранення.

Нагадаємо, що вранці 25 грудня армія РФ вдарила по району Слов'янської ТЕС. Почалася пожежа, повідомляють про проблеми зі світлом.

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