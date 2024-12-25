Росія вдарила по ТЕС «ДТЕК»: серйозно пошкоджено обладнання

Росія завдала удару по теплоелектростанціях «ДТЕК»: серйозно пошкоджено обладнання. Про це йдеться на вебсайті енергокомпанії.



«Сьогодні РФ здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС», - розповіли у пресслужбі найбільшого інвестора енергетичної галузі України.



Зазначається, що після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.



Цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику та десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.



Усього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК було обстріляно понад 200 разів.

Раніше 13 грудня Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України.