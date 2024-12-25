Крилата ракета РФ пролетіла через Молдову і Румунію під час обстрілу України

Сьогодні, 25 грудня 2024 року, під час чергового ракетного удару по Україні одна з російських крилатих ракет пройшла через територію Молдови та Румунії. Про це написав канал моніторингу російської авіації Monitor.



«Під час ракетного обстрілу РФ одна крилата ракета пройшла через Молдову та Румунію 140 км із району Ямпіль в район Дарабань. Вийшла у Чернівецькій області», — йдеться у повідомленні.



Попередньо країна-агресор використовувала крилаті ракети Х-101/55, крилаті ракети 3м14 комплексу «Калібр», балістичні зенітні керовані ракети 5В55/48Н6ДМ комплексів С-300/С-400.



Також РФ застосувала авіаційні крилаті керовані ракети Х-59/69, БПЛА імітаційного призначення, БПЛА «Шахед-Герань» та «Гербера».

Раніше стало відомо, що Росія завдала удару по теплоелектростанціях «ДТЕК», серйозно пошкодивши обладнання.