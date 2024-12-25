Армія РФ вдарила по району Слов'янської ТЕС: почалася пожежа, повідомляють про проблеми зі світлом

Дим після удару по району Слов'янської ТЕС. Фото: соцмережі

Вранці 25 грудня російські окупанти завдали удару по району Слов'янської ТЕС у місті Миколаївка Донецької області. Про це повідомляють «Новини Донбасу» із посиланням на місцевих мешканців у соціальних мережах.



Після атаки почалася пожежа.



Як повідомляє кореспондент «Новин Донбасу», вибух було чутно і в сусідньому Слов'янську приблизно о 07:00. У цей момент стався перепад напруги – мигнуло світло.



Також деякі мешканці Краматорського району повідомляють, що в них зникла електроенергія. Подібних повідомлень дедалі більше фіксують «Новини Донбасу».



У місцевому Телеграм-каналі стверджують, що по ТЕС вдарили безпілотником.

Нагадаємо, що 24 грудня росіяни вдарили по чотириповерховому будинку у Кривому Розі, внаслідок чого є загиблий та багато поранених.