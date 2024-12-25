Пасажирський літак із росіянами розбився в Казахстані

Літак із росіянами розбився в Казахстані. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 25 грудня 2024 року, на заході Казахстану в місті Актау розбився пасажирський літак азербайджанських авіаліній, що виконував рейс Баку - Грозний. На борту перебували 60 громадян РФ.



За попередніми даними, під час аварії пасажирського літака в Казахстані вижили шестеро людей, повідомляє глава МОЗ республіки.



За інформацією пропагандистського видання РФ «ТАСС», через туман рейс перенаправили до Махачкали. Літак виконував регулярні рейси з Грозного до Баку.



Літак належить Azerbaijan Airlines, а причиною аварії повітряного судна AZAL біля Актау могло стати зіткнення зі зграєю птахів.



Повідомляється, що після аварії, на місці події є ті, хто вижив. Місцева влада вже створила оперативний штаб. На борту попередньо перебувало 60 росіян.

Допомога постраждалим після аварії літака в Казахстані. Фото: кадр із відео

Пізніше з'явилася інформація, що на борту літака було 105 осіб та 5 членів екіпажу. 12 людей, які вижили після катастрофи в Казахстані, перебувають у вкрай важкому стані.