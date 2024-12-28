Окупанти здійснили масштабний штурм Кліщіївки, але їх розбили

Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» спільно з сусідніми підрозділами відбили один із наймасштабніших штурмів за останній час на Бахмутському напрямку на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі 93-го ОМБр.



«Півтора десятка важкої техніки та до трьох взводів штурмовиків — саме таким складом російські окупанти йшли на позиції бригади в районі села Кліщіївка», — розповіли у бригаді.



Окупанти наступали одразу на двох напрямках. Вони застосували БМП-2 та танки Т-72.



«Однак, спільними зусиллями екіпажів батальйону безпілотних систем ББПК Black Raven 93, 2-го та 3-го мехбатів, взвод БпАК Corvus та 2-й стрілецький батальйон, взвод дистанційного мінування, за підтримки артилерії, ворога було повністю розбито. Результатом блискучої роботи холодноярців, яка тривала близько чотирьох годин, стало знищення 6-ти танків Т-72 та 6-ти БМП-2. Ще один танк пошкоджено. Втрати ворога живою силою уточнюються», — повідомили військові.



Сили оборони наголошують, що останнім часом окупанти не шкодують ані живої сили, ані техніки, щоби прорвати лінію фронту.

Російські війська продовжують зазнавати втрат на Покровському напрямку в Донецькій області. За добу окупанти втратили майже 400 осіб особового складу, заявили у Генштабі ЗСУ.