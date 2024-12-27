На окупованій території Донеччини виявили фальсифікат

На окупованій території Донецької області угруповання «ДНР» заявило про боротьбу з фальсифікованою продукцією. Стверджується, що протягом року контролюючі органи виявили кілька випадків продажу фальсифікованої молочної продукції — молока, вершкового масла, сиру.



«Продукцію вилучено, а матеріали передано до правоохоронних органів», — заявив голова угроповання Денис Пушилін.



Він не уточнив, що саме мається на увазі під фальсифікатом — підроблена продукція, виготовлена на підпільних фабриках чи домашні молочні продукти, які можна зустріти у продажу на ринках.