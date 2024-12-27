Бої за Покровськ: за добу окупанти втратили майже 400 людей

Російські війська продовжують зазнавати втрат на Покровському напрямку в Донецькій області. За добу окупанти втратили майже 400 осіб особового складу, заявили у Генштабі ЗСУ.



«За попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямі 382 окупанти, 196 із них — безповоротно. Знищено чотири автомобілі, бойову броньовану машину, засіб спостереження "Муром-М", засіб РЕБ, сім засобів зв'язку, БпЛА "Ланцет" та мотоцикл», — сказано у зведенні.



Інтенсивні бої продовжуються ще на трьох напрямках.



«Наразі сталося 158 бойових зіткнень. Гарячою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Лиманському, Времівському напрямках та Курщині», — сказано в повідомленні.



Раніше повідомлялося, що російські військові відновили наступ на відрізку фронту на півдні під Покровськом і зуміли просунутися поряд з чотирма населеними пунктами. Крім того, на південному фланзі поряд із Кураховим росіяни окупували село і мають успіхи у ще трьох точках.