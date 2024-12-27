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Головне за день: Помер перший полонений військовий КНДР. Як постачають елітний алкоголь в окупацію

27 грудня 2024, 23:08

Головне за день: Помер перший полонений військовий КНДР. Як постачають елітний алкоголь в окупацію

Суспільство

 Російські окупанти залучили ще 40 українських дітей із Бердянська, Запорізької області до так званого «військово-патріотичного» руху «Юнармія». Організація нав'язує ідеологію російської агресії та виховує майбутніх солдатів окупаційного режиму, зазначив омбудсмен Дмитро Лубинець.

Субсидія на оренду житла для переселенців буде поширена на всю територію України. За умови, що фінансово-майновий стан сім'ї ВПО відповідає критеріям постанови (раніше дія субсидії поширювалася лише на 9 областей).

Кабмін дозволив бронювати священнослужителів від мобілізації. Їхня кількість повинна становити не більше 50% від їх загальної кількості в релігійній організації.

Генеральний штаб ЗСУ зараз працює над створенням умов, щоб підготовка до участі у бойових діях тривала два місяці.

67 засуджених громадян України з Донецької області подали заяви на участь в обміні полоненими із передачею їх до РФ. Наразі обмін цивільних утруднений, оскільки вони не є військовополоненими відповідно до Женевських конвенцій.

За даними Маріупольської міськради, загарбники відправляють до Росії студентів із окупованого Маріуполя ліквідувати наслідки розливу нафти після аварії двох танкерів.

Падчерка колишнього заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова Олександра Маніович пов'язана з італійською виноробною Bruni, яка постачає елітний алкоголь в окупацію.

Уродженцю Маріуполя Донецької області Сергію Моржову російська ФСБ заборонила в'їзд до окупованого міста. Хлопець припускає, що йому заборонено в'їзд на окуповану територію України.

В окупованій Луганській області затримали нібито бійця «Правого сектору». Загарбники заявили, що чоловік брав участь у бойових діях проти Збройних сил РФ у Донецькій та Луганській областях.

Бойові дії

 Окупанти обстріляли Покровськ, спалахнув торговий павільйон на території місцевого ринку.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила захоплення Україною пораненого північнокорейського солдата. За даними інформагентства Yonhap, він помер від поранень. За даними представника Білого дому Кірбі, за останній тиждень у Курській області РФ було вбито або поранено близько тисячі північнокорейських військових.

Трьох офіцерів керівного складу російських військ ліквідовано в результаті успішної операції Департаменту активних дій ГУР, СБУ, Сил безпілотних систем ЗСУ та оперативного угруповання військ «Таврія» в Запорізькій області.

За даними аналітиків проекту DeepState, російські військові відновили просування на відрізку фронту на півдні під Покровськом і зуміли просунутися поряд із чотирма населеними пунктами. Крім того, на південному фланзі поряд із Кураховим росіяни окупували село і мають успіхи у ще трьох точках.

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