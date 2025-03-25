РФ вдарила авіабомбою та артилерією по Дудчанах

РФ скинула керовану авіабомбу на будинок культури в Дудчанах. Фото: Херсонська ОВА

Окупаційні війська Росії завдали ударів по селу Дудчани Бериславського району Херсонської області. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.



За попередніми даними, приблизно о четвертій годині ранку ворог скинув на населений пункт керовану авіабомбу, а через кілька годин обстріляв село з артилерії.







Унаслідок ударів пошкоджено будівлю місцевого будинку культури та адміністративне приміщення. Інформація про постраждалих наразі не надходила.