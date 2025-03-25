РФ вдарила авіабомбою та артилерією по Дудчанах

Окупаційні війська Росії завдали ударів по селу Дудчани Бериславського району Херсонської області. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
За попередніми даними, приблизно о четвертій годині ранку ворог скинув на населений пункт керовану авіабомбу, а через кілька годин обстріляв село з артилерії.
Унаслідок ударів пошкоджено будівлю місцевого будинку культури та адміністративне приміщення. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
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