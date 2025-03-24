Армія РФ обстріляла Дніпровський район Херсона

Результат ударів окупантів по Херсону. Фото: Херсонська МВА

У неділю вранці російська армія з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляла прибережні зони Дніпровського району Херсона. Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Роман Мрочко.



Унаслідок обстрілу кілька приватних будинків зазнали значних пошкоджень, виникли три пожежі. Від російської атаки постраждало подружжя, вони дістали поранення.

Результат ударів окупантів по Херсону. Фото: Херсонська МВА

На опублікованих фото видно, який вигляд має житловий сектор Дніпровського району після влучань ворожих снарядів.

Раніше в Херсоні російські військові завдали удару дроном по працівниках комунальної служби, які в цей момент займалися покрівлею даху і заміною зруйнованої частини будинку.