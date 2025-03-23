Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Удар дронів по комунальниках у Херсоні: наслідки атаки

23 березня 2025, 13:17

Удар дронів по комунальниках у Херсоні: наслідки атаки

Окупанти вдарили дроном по комунальниках у Херсоні. Фото: кадр із відео Окупанти вдарили дроном по комунальниках у Херсоні. Фото: кадр із відео

У Херсоні російські військові завдали удару дроном по працівниках комунальної служби, які в цей момент займалися покрівлею даху і заміною зруйнованої частини будинку. Відео з наслідками атаки було опубліковано в телеграм-каналі «Exilenova+».

Останніми місяцями дедалі частіше публікуються відео ударів дронів по транспорту і будинках із цивільними, які проживають у Херсоні та прилеглих населених пунктах.

«Росіяни не соромляться публікувати ці кадри, при цьому виправдовуючись підписами, такими як: "пропуск на склі" або "заборонена зона"», - йдеться в повідомленні каналу.

Раніше сьогодні, 23 березня 2025 року, близько 10:00 російські окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Херсон
Інше
атака дронів воєнні злочини РФ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
22:01
Головне за день: Як війна знищила водопостачання Донеччини. У Ростові судять «азовців»
15:21
В окупованому Луганську вбили пособника «Ахмата»
13:30
У «ЛНР» розповіли про набір колишніх злочинців до лав російської армії
10:06
В окупованій Горлівці дрон атакував машину «МНС ДНР» є поранені
23:00
Головне за день: Куди вивозять вугілля із окупованих територій. Атака на Запоріжжя та Одесу
21:38
«ЛНР» покарала понад 8 тисяч мешканців окупованої Луганщини за порушення комендантської години
16:57
«ЛНР» назвала кількість аварійних будинків на окупованій Луганщині
09:09
Дрон ГУР зняв момент відходу від удару «Панцира»
23:00
Головне за день: РФ судить військових, які потрапили у полон у Курській області. Атака на Кропивницький
18:30
Державна зрада: прокуратура передала до суду справу екссудді з Донецька
17:02
В ОВА розповіли про проблеми зі швидкою допомогою в окупованому Сіверськодонецьку
15:45
Паспорт РФ чи депортація: українців зобов'язали залишити територію Росії до 10 вересня чи «узаконити» своє перебування
15:22
У захопленій Горлівці загинула жінка внаслідок обстрілу
12:50
Окупанти засудили жителя Бердянська до 14 років в'язниці
12:14
В окупованій Горлівці через обстріл постраждали двоє людей
11:35
У Севастополі під машиною екскомандира «Беркута» знайшли підозрілий пакунок
11:12
Партизани виявили склад боєприпасів армії РФ на зруйнованому заводі в окупованому Луганську. Де він знаходиться
10:25
В угрупуванні «ДНР» заявили, що запобігли теракту в захопленому Маріуполі
23:00
Головне за день: Розмова Зеленського та Трампа. Новий обмін полоненими
18:03
Кого РФ позбавила права власності на окупованих територіях: роз'яснюємо нову постанову Путіна
усі новини
14:20
На окупованій Донеччині зростає смертність серед літніх людей — «Жовта Стрічка»
13:40
У Донецькій області група російських військових підірвалася на міні
13:17
Удар дронів по комунальниках у Херсоні: наслідки атаки
12:22
Звільнено Надію на Луганщині: контроль відновлено
11:55
Російські війська просунулися в Харківській області, атаки тривають — DeepState
11:18
Російський обстріл Херсона: двоє постраждалих, один у важкому стані
10:29
Знищено укриття російських сил у Торецьку, знижено їхню ефективність
10:10
Обстріли Донеччини: пошкоджено будинки, 4 загиблих і 66 евакуйованих
09:29
ППО збила 97 ударних БпЛА під час масованої атаки
08:48
Атака БпЛА на Київ: 3 загиблих, серед них дитина
08:24
За добу в Донецькій області загинули 3 людини, 4 поранені
22:01
Головне за день: Як війна знищила водопостачання Донеччини. У Ростові судять «азовців»
17:42
Краматорськ частково залишився без світла через обстріл (доповнено)
17:33
Атака на Покровськ: серед жертв — чоловік і жінка похилого віку
17:01
Прикордонники показали, як знищують російську піхоту на Краматорському напрямі
15:40
В Росії судять «азовців»: що сказали четверо полонених на засіданні
15:21
В окупованому Луганську вбили пособника «Ахмата»
14:58
Трагедія у Києві: 7-річний хлопчик помер в кабінеті приватного стоматолога
14:45
Під час обстрілу мешканку Костянтинівки врятував від загибелі пес ►
14:05
Прикордонники знищили БМП та три гармати армії РФ на Харківщині
усі новини
ВІДЕО
Результат підриву ЗС РФ на міні в Донецькій області. Фото: кадр із відео У Донецькій області група російських військових підірвалася на міні
23 березня, 13:40
Окупанти вдарили дроном по комунальниках у Херсоні. Фото: кадр із відео Удар дронів по комунальниках у Херсоні: наслідки атаки
23 березня, 13:17
Знищено укриття російських сил у Торецьку. Фото: кадр із відео Знищено укриття російських сил у Торецьку, знижено їхню ефективність
23 березня, 10:29
Прикордонники знищують піхоту на Краматорському напрямку. Фото: скриншот з відео Прикордонники показали, як знищують російську піхоту на Краматорському напрямі
22 березня, 17:01
Прикордонники знищили БМП та три гармати росіян. Фото: скриншот Прикордонники знищили БМП та три гармати армії РФ на Харківщині
22 березня, 14:05
Зеленський приїхав на Донеччину ► Зеленський приїхав на Донеччину ►
22 березня, 12:11

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір