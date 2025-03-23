Удар дронів по комунальниках у Херсоні: наслідки атаки

Окупанти вдарили дроном по комунальниках у Херсоні. Фото: кадр із відео

У Херсоні російські військові завдали удару дроном по працівниках комунальної служби, які в цей момент займалися покрівлею даху і заміною зруйнованої частини будинку. Відео з наслідками атаки було опубліковано в телеграм-каналі «Exilenova+».



Останніми місяцями дедалі частіше публікуються відео ударів дронів по транспорту і будинках із цивільними, які проживають у Херсоні та прилеглих населених пунктах.



«Росіяни не соромляться публікувати ці кадри, при цьому виправдовуючись підписами, такими як: "пропуск на склі" або "заборонена зона"», - йдеться в повідомленні каналу.

Раніше сьогодні, 23 березня 2025 року, близько 10:00 російські окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона.