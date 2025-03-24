Російські БПЛА вибухають під час зльоту в Херсонській області

Російські БПЛА вибухають просто під час зльоту в Херсонській області. Про це повідомляє рух опору «АТЕШ».



Агенти руху з 80-ї та 61-ї бригад відзначають масові випадки браку в нових російських безпілотниках. Військовослужбовці скаржаться на часті втрати зв'язку з оператором і мимовільні детонації.



Зафіксовано випадки поранення двох операторів БПЛА через такі вибухи. Останнім часом поставки FPV-дронів на цю ділянку фронту різко збільшилися, зокрема оптоволоконних.



«Однак, імовірно, у ланцюжок поставок втрутилися "небайдужі" люди — і тепер кожен запуск для ворога перетворюється на гру в російську рулетку», - йдеться в повідомленні.

Раніше партизани виявили склад боєприпасів армії РФ на зруйнованому заводі в окупованому Луганську.