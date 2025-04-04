Ще трьох жінок похилого віку з інвалідністю евакуювали з Донецької області

Сьогодні з Дружківської громади до безпечнішого місця евакуювали ще трьох літніх жінок з обмеженою рухливістю. Усі вони перебували на обліку у Територіальному центрі соціального обслуговування.



Евакуація стала можливою завдяки роботі Дружківської міської військової адміністрації, директорки терцентру Наталії Карачор та громадській організації «Допомога м. Авдіївка Донецької області».

Наступним етапом евакуйованих доставлять до транзитного центру у Павлограді. Там вони отримають психологічну підтримку, допомогу в оформленні соціальних виплат і пізніше будуть направлені до центрів милосердя у місті Тернівка Дніпропетровської області.

Якщо ви знаєте людей похилого віку, які не можуть евакуюватися самостійно, можна звернутися до громадської організації «Допомога г. Авдіївка» за номерами: 095-127-88-89,

050-844-14-84, 095-810-29-59, 066-787-61-98.