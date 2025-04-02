Волонтери евакуювали родину з Куртівки на Донеччині: їхній будинок зруйнувала російська авіабомба

Волонтери евакуювали родину із села на Донеччині. Фото: пресслужба

Гуманітарна місія «Проліска» допомогла з евакуацією сім'ї із села Куртівка Донецької області. Нині вони перебувають у Полтавській області. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



Сім'я проживала в селі, проте російська авіаційна бомба зруйнувала їхній будинок. Жінку з інвалідністю та її маму вивезли спеціалізованим медичним транспортом у село Вільна Терешківка на Полтавщині.



У відомстві уточнили, що «дорога була виснажливою».





«Фахівці «Проліски» у Кременчуці не тільки знайшли будинок для проживання, але продовжать підтримувати родину, допомагаючи їм адаптуватися до нових умов. Ми будемо поруч, допомагаючи оформити необхідні документи, знайти лікарів і забезпечити всім необхідним. Бо підтримка — це не просто допомога в дорозі, а й віра в те, що майбутнє буде світлішим. Бо найцінніше — це не просто дах над головою. Це відчуття, що ти не сам у цій боротьбі», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що поліцейський екіпаж «Білий янгол» спільно з волонтерами провів успішну евакуацію цивільних із найнебезпечніших районів Покровська. З-під вогню вивезли і чотирилапого Річі, якому вже знайшли нову родину.