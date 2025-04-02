У Донецькій області в зоні примусової евакуації мешкають понад 400 дітей — Філашкін

У зоні примусової евакуації на Донеччині живуть 488 дітей. Фото: скриншот з відео

В зоні обов’язкової примусової евакуації Донецької області перебувають 488 дітей. Минулого тижня цю зону розширили з 10 км до 15 км від лінії фронту. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.



«В 11 населених пунктах цієї зони зараз живуть 488 дітей. З двох населених пунктів за тиждень вивезли всіх дітей», — заявив він.



За словами Філашкіна, було багато випадків, що батьки повертаються разом із дітьми в такі населені пункти як Покровськ, Мирноград.



«Завдяки злагодженим діям органів влади, підрозділів поліції, підрозділів ДСНС, навіть були випадки, що військові знаходили (людей) - ми уже вкотре повертаємо їх назад. По 3-4 рази вже деякі родини ми вивозили за межі області. Кожного разу проводим з батьками роз`яснувальну роботу щодо безпекової складової», — резюмував він.



Раніше ми писали, що зону обов'язкової евакуації дітей та їхніх сімей на Донеччині офіційно розширено.