Дрон ГУР зняв момент відходу від удару «Панцира»

Момент ухилення від удару «Панцира» українського дрона. Фото: кадр із відео

Дрон воїнів спецпідрозділу ГУР МО України «Prymary», які брали участь у нещодавній операції на території тимчасово окупованого Криму, зафіксував епічний момент ухилення від ракетного удару російського комплексу «Панцир-С1».







Відео та нові подробиці операції в Криму опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.



Нагадаємо, під час цієї операції сили ГУР вразили кілька цілей російських окупаційних військ у Криму — кораблі, системи ППО, вертоліт і радіолокаційну станцію.