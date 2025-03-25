Суднобудування РФ у Севастополі на межі — АТЕШ

Суднобудівні підприємства за останній рік припинили нормальну роботу. Фото: АТЕШ

Суднобудівна галузь Росії в окупованому Севастополі опинилася в занепаді після ударів Сил оборони України по об'єктах у Криму. Про це повідомляє рух опору окупації «АТЕШ».



Агенти «АТЕШ» регулярно фіксують ситуацію на севастопольських суднобудівних підприємствах, які за останній рік фактично припинили нормальну роботу. Заводи, які раніше працювали на російський військовий флот, поступово перетворюються на склади та ремонтні майданчики для пошкодженої техніки.



Після успішних ударів українських БПЛА російські військові залишилися без великих замовлень. Фінансування різко скоротилося, а кошти, що залишилися, за даними руху, розкрадаються ще до початку виконання робіт. Замість побудови нових кораблів на підприємствах лише ремонтують уцілілу техніку, намагаючись продовжити її термін служби.



«Ми продовжуємо спостерігати за всіма процесами на військових заводах Севастополя, фіксуючи кожен рух. Вся зібрана інформація передається Силам оборони України. Кожен точний удар наближає момент, коли російський флот остаточно піде з Криму», - йдеться в заяві руху «АТЕШ».

Нагадаємо, ГУР вразило кораблі, системи ППО, вертоліт та РЛС російської армії в окупованому Криму.