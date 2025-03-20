У Севастополі під машиною екскомандира «Беркута» знайшли підозрілий пакунок

Колишній командир спецпідрозділу «Беркут» МВС України Сергій Колбін. Фото: Baza

Під автомобілем колишнього командира «Беркуту» в окупованому Севастополі виявили підозрілий пакунок. Про це сьогодні повідомило видання Baza.

Зазначається, що машина із прикріпленим пакунком сьогодні вранці мала заїхати на територію Законодавчих зборів Севастополя. На місці водія сидів екссенатор Ради Федерації Сергій Колбін.

За даними «Бази», підозрілий пакунок під днищем «Рендж Роверу» знайшли, коли оглядали машину перед в'їздом на територію. Місце оточили, до машини викликали вибухотехніки.

Автомобілем керував колишній сенатор Сергій Колбін, пакунок був виявлений з боку водія.

З 2004 до 2016 року Колбін командував спецпідрозділом МВС України «Беркут», у тому числі брав участь у подіях на Майдані. Колбін сенаторстсвовав з 2020 по 2024 рік, зараз він депутат закзборів Севастополя.