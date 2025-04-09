Війна прийшла у Покровськ: гуманітарна катастрофа та поховання у дворах

Фото: Instargam.com/libkos

Фотографи Костянтин та Влада Ліберови опублікували кадри з фронтового Покровська Донецької області.

Місто розбите

«Дорога смерті тут — кожна дорога. Засідки FPV-дронів на оптоволокні — це нові реалії цієї війни. Тож усі пересування перетворилися на лотерею, яка фактично напряму залежить від погоди, вітру та удачі», — пишуть автори фото на своїй сторінці в Instagram.



Фотографи констатують, що через відсутність логістики у місті сталася гуманітарна катастрофа.

Фото: Instargam.com/libkos

«Ті, хто залишився в Покровську — гинуть від щоденних обстрілів: КАБи стирають район за районом, по 30-60 ударів на день. Попереду, якщо нічого не зміниться, голод і хвороби», — пишуть автори фото.

Фото: Instargam.com/libkos

Фотографи опублікували знімки, на яких — пустельні вулиці з розбитими будинками, поховання мирних жителів просто у дворах. Але також у напіврозбитих будинках та інших будівлях можна побачити тіла цивільних. Їх уже не евакуюють.

Фото: Instargam.com/libkos

Фото: Instargam.com/libkos

Військова ситуація у районі Покровська

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, але просування російських військ там немає. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.



«На Покровському напрямку сьогодні ми не можемо сказати стовідсотково, що все там стабілізовано. Але просування на Покровському немає. Можна сказати, що стабілізовано, але там складно. Десь вони ще пробують, ідуть запеклі бої в селищі Шевченка», — повідомив Зеленський.



Президент підкреслив, що Росія не відмовляється від планів атакувати Сумський, Харківський і Запорізький напрямки, а також продовжує наступальні дії на сході країни.



«Це вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Це і був їхній задум із самого початку війни. Вони дуже намагаються це зробити. Ми не бачимо там сьогодні у них достатніх сил — на сході і в Запорізькому напрямку. На Харківському і Сумському будуть ще спроби», — додав глава держави.



За даними Генштабу ЗСУ, окупанти втратили 232 військовослужбовців і 30 одиниць техніки тільки на Покровському напрямку за добу.



«Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 232 окупантів, 128 із них — безповоротно. Також знищено один танк, шість бойових машин піхоти, одну БРМ, дев'ять автомобілів, чотири мотоцикли, два термінали супутникового зв'язку, дві гармати, також пошкоджено одну гармату, два мотоцикли та одну бойову машину піхоти окупантів», — повідомляє Генштаб.

У березні-квітні Сили оборони України після фактично повної окупації селища Шевченка на Донеччині розпочали наступальні дії з метою відновлення втраченого становища.