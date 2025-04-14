Поліцейські встановили російського військового, який вимагав у батька віддати свою 12-річну доньку в Бучі

Російський військовий вимагав віддати йому 12-річну доньку жителя Бучі

Поліцейські встановили російських військових, які беруть участь у жорстоких злочинах у Бучі. Серед фігурантів — російський розвідник-снайпер, який розстріляв 40-річного цивільного, і військовий, який жорстоко побив місцевого жителя, вимагаючи віддати йому його 12-річну доньку, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.



Слідство встановило, що 5 березня 2022 року російські військові проводили рейди по домівках, намагаючись знайти патріотично налаштованих громадян. Із застосуванням насильства та погроз убивством вони обшукували оселі, перевіряли мобільні телефони та татуювання місцевих жителів, і на місці виносили «вироки».



Окупанти розстрілювали мирних людей, підозрюваних у співпраці із захисниками України. Група військовослужбовців взводу розвідки 1-го батальйонно-тактичного 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ВДВ ЗС РФ проникла на територію приватного будинку, де знаходилися місцеві жителі, які не брали участь у бойових діях.



Під час перевірки розвідник-снайпер допитав цивільних, а потім вивів 40-річного господаря надвір і пострілом у голову вбив його. Наразі слідчі подали підозри розвіднику-снайперу за статтею 438 КК України (порушення законів війни, пов'язане з умисним вбивством). Йому загрожує довічне ув'язнення.



Також поліцейські встановили російського військового, який у Бучі зажадав віддати йому 12-річну дочку місцевого жителя. Коли чоловік відмовився, військовий збив його з ніг прикладом автомата і побив ногами. Дочку вдалося заховати, і окупанти пішли, залишивши побитого чоловіка.



Військовому висунуто обвинувачення в жорстокому поводженні з цивільним населенням. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.