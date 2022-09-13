«Ходим под страхом». Как живет оккупированная часть Запорожской области в ожидании «референдума»

Пенсионер из оккупированного Бердянска смотреть на почти пустой город, держа в руках пророссийскую газету. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Города-призраки», «города пенсионеров и очередей» — так сейчас называют оккупированные Энергодар, Бердянск и Мелитополь сами же жители. Самопровозглашенная «власть» оккупированной части Запорожской области планировала провести «референдум» о присоединении к России на этих территориях 11 сентября, даже начала соответствующую подготовку — опрос людей, составление списков, пропагандистскую кампанию и создание избирательных участков. Но, за несколько дней до этой даты, анонсировала новую — 4 ноября — день народного единства в РФ. Эту же дату активно продвигают российские кураторы, оккупационные власти Херсонщины и так называемых «ДНР», «ЛНР».



Пророссийские билборды в оккупированном Мелитополе. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Корреспондентка «Новостей Донбасса» Виктория Рощина проехалась по оккупированным городам Запорожской области, чтобы увидеть как там готовятся к псевдореферендуму и что об этом думают сами жители. Детали — в репортаже.



Дорога в оккупацию

Попасть на оккупированную территорию пока возможно только из Запорожья, через блокпосты захваченной Россией Васильевки. В связи с приближением даты «референдума» там усилена охрана и проверка. Оккупанты тщательно допрашивают о цели проезда. «Здесь людям есть что есть и памперсы также продают», — кричит оккупанты одному из водителей на блокпосту. «Хватит уже возить сюда это!»



В первую очередь пропускают пожилых людей и пассажиров с детьми, затем — перевозчиков товара. Последние жалуются на фактическое блокирование работы. «Если вскоре закроют нам проезд, то останемся вообще без работы», — говорит мне один из перевозчиков. А причин закрыть проезд водителям, ездящим из Запорожья и обратно, — достаточно. «Они же возят свой товар из Крыма и России, им не нужны конкуренты», — объясняют водители. «А также вывозят наши овощи и фрукты в Россию, Крым, Донецк».



Оккупанты в Бердянске. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

10 сентября оккупационные власти Запорожской области заявили о полном запрете перемещения коммерческих грузов через Васильевку «из-за случаев ввоза контрафактных товаров». Кроме этого немало пассажиров и водителей рассказывают, что для ускорения прохода блокпостов в Васильевке люди дают взятки оккупантам. «Речь идет о тысячах. Кто за сколько договорится», — рассказывает водитель. «Все под настроение. Могут взять, а могут просто развернуть».



Жительница Бердянска общаются с оккупантом у входа в мэрию. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

На стекле тех авто, которые оккупанты не пропускают, они ставят крестик маркером. Но вскоре в Васильевке планируют ввести процесс фильтрации.



Пророссийские билборлы в оккупированном Мелитополе. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

На въезде на оккупированную территорию Запорожской области виднеются билборды самопровозглашенного «главы оккупационной администрации», предателя Евгения Балицкого с надписью «Россия социальное государство», далее — надпись «Мы один народ» в цветах флага России. Затем идут цитаты президента РФ Владимира Путина: «Только от людей, которые там живут будет зависеть их будущее. И мы будем с уважением относиться к любому выбору».

«Города-призраки»

На въезде в каждый из оккупированных городов также тщательная проверка военными и «полицией», время от времени там можно заметить и представителей ФСБ России. Последние в основном дежурят перед особыми датами. Например, перед 9 мая въезд и выезд в Бердянск был заблокирован, а за несколько дней до этого там дежурили фсбшники и все, кто ехал в город, должны были указать точный адрес своего следования.

Оккупант проверяет документы мужчин на въезде в Мелитополь

Особое внимание на блокпостах уделяется мужчинам. Оккупанты имеют соответствующий «черный список», который постоянно сверяют с паспортами пассажиров.



«Путин говорит, что мы один народ, а каждый день стреляют», — говорит мне местный из Мелитополя.



Здесь, как и в других оккупированных городах Запорожской области работают только российские сим-карты «на связи» и иногда «ДНРовский» «Феникс».



Российская сим-карта, работающая в оккупированных городах Запорожской области. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Оккупированные города увешаны российскими триколорами и билбордами «Россия — это порядок», «Россия-это любовь», «Россия — это забота», «Россия — это память», «Россия — это развитие».



Пророссийские последствия в оккупированном Энергодаре. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Также в городах оккупированной Запорожской области на месте бывших супермаркетов АТБ открыли «МЕРАмаркет». Работают рынки и аптеки. Однако на цены местные жалуются. «Все в разы дороже, потому что каждый пытается наживиться», — говорят мне местные. Цены указаны в гривнах и рублях. Но обещают со временем вывести из оборота гривны. Также курсирует общественный транспорт и маршрутки между оккупированными городами, аннексированным Крымом и Россией.

Оккупанты открыли «МЕРАмаркет» на месте бывшего АТБ. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Также в городах открыли несколько российских банков — МРБ и ПСБ.



На оккупированной территории Запорожской области открыли российские банки. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Под контроль оккупанты взяли центры творчества и дома культуры. Мелитопольский университет имени Александра Макаренко перешел под контроль оккупантов и получил аккредитацию в РФ. Первый год обучения здесь обещают бесплатным. В здании университета планировали создать один из центральных избирательных штабов.



Мелитопольский университет под контролем оккупантов получил аккредитацию РФ. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Мелитопольский университет под контролем оккупантов получил аккредитацию РФ. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Также в городах установлены билборды «зернового оператора» относительно возможного сотрудничества.



Билборд «зернового оператора» по сотрудничеству. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Вещает только российское телевидение и радио или захваченные местные канал.



На оккупированной части Запорожской области вещает российское телевидение и радио. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Также здесь работают штабы «Единой России» и организации «Мы вместе с Россией», где жителям выдают гуманитарную помощь. «Но в последнее время все меньше и медленнее», — говорят жители Бердянска, которые стоят в очереди за помощью. «Возможно, экономят, чтобы перед этим "референдумом" раздать всем».



Пророссийский гуманитарный штаб. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Штаб «Единой России» и организации «Мы вместе с Россией» в оккупированном Энергодаре. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

По улицам постоянно передвигается техника оккупантов и военные. Время от времени исчезает вода, свет и связь.



Представители оккупантов в Энергодаре. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Но, несмотря на все это, города выглядят пустыми, будто «города-призраки». «Такое впечатление, что с каждым днем людей становится все меньше», — говорит работница продуктового магазина.

«Ходим под страхом»

«Процентов 70 из города уехали. А те, кто остался — ходим под страхом», — говорит мне местная жительница Мелитополя Галина. «От чего нас освобождали? И что будет дальше? Я боюсь, что ещё может быть второй Мариуполь», — добавляет женщина и говорит, что все же ждет ВСУ. «Многие жители вывезли своих родных из города перед этим «референдумом», — говорит еще один житель Мелитополя. «Боятся обстрелов. Я тоже вывез семью на время, ну его...», — говорит мужчина.

Волонтеры пророссийской организации «Мы вместе с Россией» в почти пустом Энергодаре. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Неспокойно живется жителям Бердянска и Энергодара. Последний город — под круглосуточными обстрелами. По дороге к туда я вижу многочисленные колонны оккупантов. «Полная жо...а. Обстреливают каждый день», — говорит мне местный житель Дмитрий. «Ну чего им еще не хватает? — возмущается местная жительница после очередного «прилета». — Уже же захватили, зачем обстреливают?»



Местные говорят, что после обстрелов города 1 сентября находили российскую ракету. «Там были российские номера, сейчас уже их забрали», — говорит мне местный житель Александр, проживающий рядом с обстрелянной многоэтажкой. «Я, на самом деле,не имел ничего против России, потому что родился в Советском Союзе. Но это уже слишком», — говорит мужчина.

Результат обстрела Энергодара 1 сентября. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

На улицах оккупированных городов стоят палатки организации «Мы вместе с Россией». Возле них волонтеры раздают газеты «Запорожский вестник», «Комсомольская правда», «Энергия».

Пророссийские газеты на оккупированной территории Запорожской области. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Пророссийские газеты на оккупированной территории Запорожской области. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Пророссийские газеты на оккупированной территории Запорожской области. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«За 5 часов нам платят 500 рублей», — говорит мне волонтерка. Она объясняет, что сама из Энергодара, живет с сыном который нигде не работает, а поэтому пошла в волонтеры организации пропагандиста Владимира Рогова, о котором сама она ничего не слышала. «Не знаю чья организация. У нас здесь главный человек из Крыма. Вот он поехал за деньгами, потому что несколько дней нам не платили зарплату. У меня маленькая пенсия, поэтому я сюда пошла». По ее словам, волонтеры же этой организации проводили так называемый соцопрос. «Каждому дается по 300 квартир. Вот они сходили, пообщались, 12 тысяч им платят. Рублями», — говорит женщина и добавляет, что многие люди отказываются брать газеты. «Особо атомщики не берут, отворачиваются». Сама волонтер считает, что город отдали России: «Ну а как это назвать? Они просто нас оставили, сдали. И как нам надо было жить?»



Пророссийский билборд в оккупированном Энергодаре. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Сами читайте свои газеты!» — говорит женщина с ребенком, проходящим мимо палатки. Некоторые просто отворачивается, единицы берут.



«Скажи мне что нас ждет», — идя по городу слышу разговор двух энергодарцев. «Не знаю ничего сам. Неизвестность. Уже бы была хоть какая-то определенность».

Житель Бердянска общается с оккупантом у входа в мэрию. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Возле одного из почтовых отделений вижу большую очередь из пенсионеров. «Должны были сегодня дать выплаты, но до сих пор не привезли деньги, ждем с самого утра», — говорит мне одна из жительниц Энергодара в очереди. Именно здесь — в очередях на единовременную выплату и собраны, в основном, те «идейные» любители «русского мира», которые рассказывают о «космосе», «наказании за грехи» и «сильной Росси». «Я пойду на референдум обязательно и буду голосовать "за", — говорит мне местная жительница Ольга. — Нужно свой выбор делать. Я не боюсь. Здесь никого насильно не заставляют».

Инструкция от оккупантов по выплатам. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Возле одного из магазинов встречаю военного из Дагестана в штатском. Он начинает разговор и услышав мои проукраинские настроения говорит: «Наши враги не женщины и дети, а эти нацисты. Сколько лет обстреливали Донецк? Сколько там страдало людей». Впрочем четко объяснить цель войны он не может.



Возле школ оккупированных городов установлено регулярное дежурство российских солдат.

Российский оккупант в Запорожской области проверяет школьников у входа в учебное заведение. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Дети в первый день так испугались, когда увидели у входа солдата с автоматом. Это стресс для них, конечно», — говорит местный житель, которого встречаю возле одной из школ Бердянска.

Пророссийский билборд в оккупированном Мелитополе. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

В оккупированном Энергодаре мне повезло с глазу на глаз пообщаться с работником Запорожской атомной станции. Он рассказал про регулярные обстрелы станции самими же россиянами, о давлении на работников со стороны оккупационных войск и «Росатома», о похищении людей ФСБ РФ, о будущем станции. «Военные на станции обычно активизируются под вечер. В это время у нас обычно и "Росатом" на курилках был очень часто. Сидели и слушали. И, конечно, тех, кто против них — забирали. Цель-переломить любовь к Украине. Говорят: "Все, мы в России!"» — рассказывает представитель атомной станции. «Забирают представители ФСБ. И пытают там хорошенько. Я знаю людей, которые там были. Их просто уничтожали - и морально, и физически. Били, ток применяли. И эти люди теперь просто морально убиты. Они поднимают футболку, а там все синее. Говорить об этом они не очень хотят. Я бы, наверное, так же не хотел. Несмотря на это они до сих пор продолжают работать на станции и еще их заставляют ходить в комендатуру отмечаться. Им запрещен выезд из города. Паспорта у некоторых забирают». По мнению моего собеседника с АЭС, приезд комиссии МАГАТЭ никак не повлиял на ситуацию.



Пророссийские билборды в оккупированном Энергодаре. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Как может комиссия объективно все осмотреть за несколько часов? И что она может сделать? Ничего. Написать рекомендации? Сделать там 10-ти километровую зону? Это бред, их (русские) снаряды долетают спокойно. Потому что все же слышат — "бам-бам" одна, две секунды и прилет. Нужно делать километров 60», — говорит работник станции и уверяет, что в случае присоединения АЭС к России — все уедут. «Физически это тяжело. Но даже если у них получится и они поставят новые Лэпы, то станция станет на ноль, ведь весь персонал поедет. Персонал под "Росатомом" работать не будет», — говорит работник АЭС. «А реактор может работать без подпитки в течение трех суток и все. Если не будут охлаждать, то начнется выброс, начнется реакция, взрывы. За это время они не наберут новый персонал. Это же не игрушки, это атом».



11 сентября на Запорожской атомной станции остановил работу шестой энергоблок.

«Сейчас работают дизель генераторы, которые будут охлаждать 6-й блок», — сказал мне работник АЭС. По его словам, это очень рискованно. «Если не поставят дизель, то не будут работать насосы для охлаждения реактора и возможный перегрев. Тогда будет второй Чернобыль», — добавил собеседник.



Штаб «Единой России» и организации «Мы вместе с Россией» в оккупированном Энергодаре. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Недавно штаб подготовки к «референдуму» в Энергодаре был разрушен обстрелами, работники там ничего не говорят о дате голосования, а местные думают, что из-за обстрелов города, за голосами вероятно будут приходить домой. «Потому что никто не пойдет никуда. Ну постоянно же стреляют, а тут еще скопление людей будет». Другие же уверены, что за них уже все давно решили. «У них есть доступ к почти всем местным базам», — говорит жительница Галина. «Понятно что там и подписи наши есть, все. Поэтому они уже давно все там провели», — говорит женщина и добавляет. «А нас просто держат в страхе».



Подготовка оккупантов

Оккупационные власти Запорожской области через свои телеграмм-каналы и в эфирах российских каналов заявляли, что референдум проведут в первой половине сентября, потом говорили о сентябре. Но с приходом осени начали все больше размывать даты и говорить «референдум проведут скоро».



Оккупанты создали военную комендатуру на месте бывшего гуманитарного штаба. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Нам чем раньше — тем лучше», — говорил «глава» оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий, уверяя, что они готовы провести его «хоть сегодня».



Пророссийские лозунги в оккупированном Бердянске. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов вообще предложил присоединить захваченные территории на основании псевдореферендуму 2014 года на полуострове, а вот секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак — провести голосование 4 ноября — день единения в РФ. Идею последнего сразу поддержали коллаборанты из Херсонщины и Запорожской области. «Будем ориентироваться на 4 ноября», — заявили они.



Евгений Балицкий впоследствии опубликовал еще одно сообщение, в котором отметил, что референдум проведут, «когда будут окончательно готовы с точки зрения безопасности для жителей Запорожской области».



В оккупированных городах Запорожской области почти на каждом здании развешаны русские флаги. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Впрочем, чуть ли не ежедневно «руководитель избирательного штаба» оккупантов в Запорожской области Галина Катющенко отчитывается о подготовке к голосованию. Она уже заявила о получении кабинок, сейфов, подготовке списков и бюллетеней. Волонтеры же в свою очередь во главе с пропагандистом Владимиром Роговыми постоянно подчеркивают о якобы «желании местных присоединиться к России». «Как они это считали?» — возмущается женщина из Мелитополя. «Вот они приходили, а меня не было дома. И так многих. Опросили 1000 человек и посчитали за всех?»



Причиной переноса голосования местные также называют участившиеся в регионах подрывы. В результате последнего в Бердянске якобы был ранен комендант Артем Бардин. Перед этим погиб полицейский, перешедший на сторону оккупантов. «Был страшный взрыв. Там би никого не осталось в живых», — говорит мне местный из Бердянска, который был свидетелем подрыва автомобиля Бардина. «Поэтому я не знаю. Может там и не было никого. И тоже вопрос почему он был один. Потому что если же с водителем-было бы двое раненых».



«Полицейские» патрулируют оккупированный Энергодар. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Оккупационные власти также отметили, что силовики готовы к обеспечению правопорядка во время голосования и будут работать в усиленном режиме. По городам постоянно курсируют экипажи «военной полиции» и просто «полиции».



Также в городе созданы отряды «казачества», которые набирают в свои ряды мужчин.



Представитель «казачества» в оккупированном Энергодаре. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Призыв оккупантов к мужчинам Энергодара присоединяться в ряды «казачества». Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Я не пойду на голосование», — говорит пенсионерка Валентина из Бердянска. «А если придут домой — притворюсь дурочкой, слепой, больной...».



«А куда идти, раз уж все решили за нас? Только пишут, что "будут уважать выбор". А на самом деле...», — говорит еще одна жительница Бердянска.



В свою очередь, представители украинской власти заявили об уголовной ответственности в отношении граждан Украины, которые будут участвовать в незаконных референдумах.



Предатели?

«Я недавно получила российский паспорт и когда вышла — такое плохое ощущение было — будто кого-то предала», — говорит мне пенсионерка Галина из Бердянска. «Но как не брать, если мне нужна пенсия? У меня никого нет, только внук один. Куда я поеду? Я до сих пор рядом с собой держу украинский паспорт и надеюсь, что он мне понадобится», — говорит женщина.



Люди стоят в очереди на получение российского гражданства в оккупированном Бердянске. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Получить российский паспорт можно в отделениях «управление внутренних дел», выстояв соответствующую очередь.



«Большинство берут из-за пенсии или же из-за того, чтобы иметь возможность беспрепятственно передвигаться по городам без всех этих фильтраций и дополнительных проверок», — говорит мне жительница Бердянска. Возле одной из местных школ встречаю Александра. Он работает учителем трудового обучения. Он признает, что теперь в Украине получит статус подозреваемого. «У нас только 5 учителей наших остались. Это именно те, кто поддерживал Россию. Все остальные из Донецкой области. Я не жалею. Если же ВСУ отобьет Бердянск — поеду в Крым».



«Я всю жизнь здесь прожил, а сейчас слезы на глазах», — говорит музыкант из Бердянска Сергей. «Таким пустым город никогда не был. У моря лишь несколько рыбаков и все. Я родился в Советском Союзе и тогда было мне нормально. Но сейчас — это черт знает что да сверху бантик».



Почти пустая набережная оккупированного Бердянска. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

«Бердянск — город пенсионеров и очередей», — говорит местная жительница Валентина. «Мои родные уехали и я им сказала не возвращаться сюда ни при каких обстоятельствах, потому что нет здесь что делать. От чего освобождали они нас? От нормальных условий? То скоро и от жизни освободят...». Женщина говорит, что почти все бердянцы выехали из города и остались в основном пенсионеры и переселенцы из Донецкой и Луганской областей. Она говорит, что не пойдет на голосование, потому что не видит смысла.



Пустая набережная оккупированного Бердянска. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Переселенцев в оккупированных городах Запорожской области действительно немало. В частности, в приближенном к Мариуполю Бердянске. Многих можно встретить возле горсовета, где они получают пропуски для выезда в Донецкую и Луганскую область. «Мы из Северодонецка. Вот ждем разрешения, будем возвращаться домой», — говорит женщина, которую встречаю возле мэрии Бердянска.



«Путин не отдаст»

«Если Путин захватил, то он уже не отдаст. Такая у него хватка», — говорит житель Бердянска Сергей. Другие же жители готовятся к боям за города и выражают страх перед судьбой «второго Мариуполя». «Страшно. Ходят слухи, что якобы руководство оккупационной власти вывозит свои семьи», — говорит мне местная жительница из Мелитополя Галина. «Чего же вывозят? Они же этого хотели? Испугалась?» Работники атомной станции говорят, что большинство жителей их города ждут прихода ВСУ. «Процентов 10-15 пророссийских. Но большинство здесь не ждет "русский мир", а настроены на приход ВСУ», — сказал сотрудник АЭС.



Пророссийские билборды в оккупированном Энергодаре. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Прощаясь с ним я пытаюсь завершить разговор на позитиве. «Надеюсь, что скоро встретимся уже уволен в Энергодаре», — говорю ему я. «Уж давайте лучше в нашем украинском Крыму», — улыбаясь добавляет он.



По дороге назад я делаю фото неба и поля. Сине-желтого цвета. На оккупированной территории эти цвета ценны по особому. Кажется, что даже природа кричит оккупантам — «Запорожская область — это Украина!»



Сине-желтый пейзаж на оккупированной территории Запорожской области. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

***

«Новости Донбасса» и дальше будут следить за жизнью украинцев на оккупированных Россией территорий и подготовкой к так называемому «референдуму».