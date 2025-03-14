Путин передал Трампу свои требования для прекращения огня — СМИ узнали, чего он хочет

Глава Кремля Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу свое предложение о прекращении огня в Украине через специального представителя американского лидера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российские источники.



В Кремле заявили, что видят основания для «осторожного оптимизма» в отношении возможного достижения соглашения.



Сегодня Трамп вновь призвал Россию подписать договор о перемирии Украиной.



Путин, в свою очередь, заявил, что в целом поддерживает инициативу Трампа, но подчеркнул, что боевые действия не могут быть прекращены немедленно. По его словам, необходимо разработать ряд условий, что может привести к затяжным переговорам.



Трамп назвал позицию Путина «очень многообещающей».



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин обеспокоен возможностью перегруппировки украинских войск в случае прекращения огня. Для обсуждения условий перемирия российский президент провел поздно ночью встречу в Москве с представителем Трампа Стивом Уиткоффом.



«Президент Путин передал через Уиткоффа важные сигналы Трампу», — отметил Песков. Он также подтвердил, что Москва разделяет «осторожный оптимизм» Вашингтона по поводу потенциального соглашения.



«Вчера Путин сделал очень важное заявление: он поддерживает позицию президента Трампа по урегулированию, но обозначил ряд вопросов, которые необходимо решить совместно. Да, впереди еще много работы, но президент выразил солидарность с позицией господина Трампа», — подчеркнул Песков.



Стороны также обсуждают возможность телефонного разговора между Путиным и Трампом. Его дата будет согласована после того, как Уиткофф доложит Трампу о результатах встречи.



По данным источников издания, среди требований Путина: отказ Украины от вступления в НАТО, передача России контроля над четырьмя украинскими областями, ограничение численности украинской армии, а также ослабление западных санкций. Кроме того, Кремль требует проведения президентских выборов в Украине.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что украинская и американская делегации в рамках подготовки проекта мирного соглашения между Украиной и Россией обсудили вопросы территориального контроля, членства Украины в НАТО и другие элементы возможного урегулирования.



Глава Кремля Владимир Путин ранее заявил, что согласен с предложением о прекращении боевых действий в Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, Россия поддерживает идею временного перемирия на 30 суток, однако остаются важные вопросы, которые необходимо решить.



12 марта Путин впервые с начала войны появился в военной форме перед камерами. Российские медиа показали кадры его визита в Курскую область (РФ).



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов оказать давление на Россию, чтобы добиться 30-дневного прекращения огня вслед за Украиной. Однако, по его словам, он надеется, что в этом не будет необходимости.